Самарин упал с четверного флипа и тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России

Вице-чемпион Европы Александр Самарин дважды упал в произвольной программе на чемпионате России.

Он начал прокат с каскада четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, но затем упал с четверного флипа. Далее спортсмен исполнил четверной тулуп, тройной аксель и снова тройной аксель, который должен был быть в каскаде, но фигурист допустил падение и не смог добавить второй прыжок. Затем Самарин сделал каскад тройной лутц+тройной тулуп и одиночный тройной риттбергер.

Фигурист набрал 172,06 балла и 252,74 по сумме двух прокатов. Он занимает промежуточное второе место.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции