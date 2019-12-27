Самарин упал с четверного флипа и тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России
13:50
Вице-чемпион Европы Александр Самарин дважды упал в произвольной программе на чемпионате России.
Он начал прокат с каскада четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, но затем упал с четверного флипа. Далее спортсмен исполнил четверной тулуп, тройной аксель и снова тройной аксель, который должен был быть в каскаде, но фигурист допустил падение и не смог добавить второй прыжок. Затем Самарин сделал каскад тройной лутц+тройной тулуп и одиночный тройной риттбергер.
Фигурист набрал 172,06 балла и 252,74 по сумме двух прокатов. Он занимает промежуточное второе место.
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