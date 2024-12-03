Самарин стал тренером в штабе Соколовской

Воспитанник Светланы Соколовской Александр Самарин, завершивший карьеру в марте 2024 года, в интервью «СЭ» рассказал о работе тренером.

— Вы недавно вернулись со сборов в роли тренера. Как опыт?

— Все мое лето прошло на различных сборах и мероприятиях, и сейчас у меня был первый опыт на международном уровне. Российских спортсменов там не было, я провел две недели в Турции без русскоговорящих товарищей. Довольно интересно. Фигурное катание там в процессе развития, там хорошие условия и комфортная арена.

— Стремитесь перенять какие-то черты у вашего тренера Светланы Соколовской?

— В первую очередь это требовательность — в том плане, что за тобой никто не бегает, но если ты получил задание, то его лучше выполнить. Взрослый спортсмен понимает, что если что-то не сделает, то это останется на его совести. Очень важно умение вести диалог со спортсменами — мне кажется, такого нет во многих группах. У нас есть прямой контакт не только в отношениях тренера и спортсмена, но и на бытовом, человеческом уровне, это помогает более раскрепощенно чувствовать себя на льду. Вообще в плане тренерства Светлана Владимировна является моим кумиром, мы с ней в очень хороших отношениях, все-таки прошли вместе огромный путь и проделали много работы.