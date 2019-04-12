Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Российский фигурист Александр Самарин с ошибками выступил в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. Он набрал за свой прокат 158,53 балла. Спортсмен прыгал четверной тулуп вместо четверного лутца, который у него получался нестабильно.

В начале программы он сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, но затем вместо заявленного четверного тулупа прыгнул лишь тройной.

Далее фигурист хорошо исполнил каскад тройной аксель, двойной тулуп, двойной риттбергер и тройной риттбергер.

Тройной аксель у Самарина получился с помаркой на приземлении, а затем в каскаде с тройным лутцем он добавил лишь двойной тулуп (вместо тройного тулупа). Завершил прокат фигурист тройным флипом.

Турнир в Японии продлится до 14 апреля.

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