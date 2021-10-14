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Самарин с ошибками исполнил короткую программу на Budapest Trophy

14 октября, 17:29
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Российский фигурист Александр Самарин с ошибками исполнил короткую программу на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy в Венгрии.

В начале проката он с ошибкой на приземлении исполнил четверной лутц, затем в каскаде четверной тулуп + тройной тулуп сдвоил первый прыжок и завершил прыжковый контент тройным акселем.

Самарин получил за свой прокат 74,46 балла и занимает первое место после коротких программ.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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