Самарин с ошибками исполнил короткую программу на Budapest Trophy

Российский фигурист Александр Самарин с ошибками исполнил короткую программу на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy в Венгрии.

В начале проката он с ошибкой на приземлении исполнил четверной лутц, затем в каскаде четверной тулуп + тройной тулуп сдвоил первый прыжок и завершил прыжковый контент тройным акселем.

Самарин получил за свой прокат 74,46 балла и занимает первое место после коротких программ.