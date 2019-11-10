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Самарин с нетерпением ждет этапа «Гран-при» в Москве

18:02
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Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года Александр Самарин заявил, что находится в предвкушении московского этапа «Гран-при» и намерен качественно выполнить на турнире свою работу.

— Не знаю даже, как оно будет, никогда не выступал на московском этапе «Гран-при», — приводит слова Самарина РИА «Новости». — Будет в новинку, я в предвкушении. Да, чемпионат Европы в «Мегаспорте» я помню, но давайте опустим этот печальный момент. Сейчас я жду, когда вновь выйду на этот лед при домашней публике.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191110/1560776859.html

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