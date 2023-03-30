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Сегодня, 11:29

Самарин рассказал, в чем феномен Плющенко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский фигурист Александр Самарин рассказал об опыте работы с Евгением Плющенко.

— На этих зимних сказках был, по сути, ваш первый опыт совместной работы. Какой Плющенко в рабочем процессе?

— Он с горящими глазами. Я подпитываюсь от его энергетики, потому что он горит шоу, он горит тренерской деятельностью. Были моменты, когда мы выходили на раскатку на зимних сказках, он мог подъехать и сказать: «А ты попробуй так. Может быть, тебе так будет легче». Это очень приятно!

У него огромный соревновательный опыт, он через многое прошёл. Несмотря на относительно небольшое время в тренерской деятельности, у него огромный багаж знаний, которые хочется перенять. На льду с ним кататься здорово, потому что от Плющенко прёт энергия такая, что иногда тебя даже к бортику прижимает. Ловишь себя на мысли, что хочется, чтобы на тебя приходили люди потом и сейчас, как на него. Когда я заменял Евгения Викторовича, мне не хотелось, чтобы зрители подумали, что это какое-то кидалово, и ушли. Хотелось им тоже показать, что они не зря смотрят, не зря покупали билеты.

— В чём феномен Плющенко?

— Я думаю, в работе и в цели. На тот момент, когда он был в спорте, у него были цели. Он шёл и добивался их. Да, где-то оступался, но продолжал идти и по итогу пришёл туда, куда хотел. Сейчас у него другие цели, и он постепенно к ним идёт. Он знает, чего хочет, в этом его главный козырь, — цитирует Самарина Metaratings.

В 2019 году Самарин стал серебряным призером чемпионата Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/samarin-ot-plyushenko-pryot-takaya-energiya-chto-inogda-tebya-dazhe-k-bortiku-prizhimaet-239355/
Фигурное катание
Александр Самарин
Евгений Плющенко
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