Самарин рассказал о проблемах со спиной после контрольных прокатов

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве.

Серебряный призер чемпионата Европы-2019 набрал лишь 82,77 балла, исполнив достаточно простой для себя контент — тройной аксель, четверной тулуп с падением и недокрутом и каскад тройной флип+двойной тулуп, и стал лишь четвертым. Напомним, что в арсенале этого фигуриста есть четверные лутц, флип, тулуп и риттбергер.

— До последнего момента мы с тренерами не знали, смогу ли я выступить в Москве. Первый этап в Сызрани пришлось пропустить из-за травмы. Сразу после контрольных прокатов у меня произошли «зажимы» в спине, и до этой недели я и лечился, и восстанавливался.

На лед вышел, можно сказать, четыре дня назад, о каких-то двух четверных в короткой программе, даже об одном говорить не приходилось, планировали с тройными ехать. Это была моя инициатива попробовать четверной.

Спасибо большое моей команде, которая настояла, чтобы я все-таки выступил в Москве, потому что это необходимо, без этого никуда. Сейчас постепенно восстанавливаюсь, о полном выздоровлении, планах что-то более конкретное пока трудно сказать. Посмотрим. В любом случае продолжим работать, — приводит ФФККР слова Самарина.