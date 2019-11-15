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Самарин после лидерства в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве хранит молчание

16:43
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Российский фигурист Александр Самарин, занимающий первое после короткой программы на московском этапе «Гран-при» отметил, что будет готов отвечать на все вопросы после произвольной программы.

— Спасибо всем зрителям, которые пришли. Допустил ошибки, но соревнования еще не окончены. Извините, пока не готов говорить много, лучше спокойно общаться уже после произвольной программы. Дополнительное усложнение в короткой программе? Вряд ли, у нас с тренером есть план и мы будем его придерживаться (Екатерина Беспалова)

Не самый удачный прокат короткой программы Самарина на этапе «Гран-при» в Москве

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