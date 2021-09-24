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Самарин одержал победу на этапе Кубка России в Сызрани

17:36
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигурист Александр Самарин одержал победу на первом этапе Кубка России в Сызрани.

По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 276,51 балла. Второе место занял Алексей Ерохов (264,53), третьим стал Роман Савосин (247,39).

Кубок России, 1-й этап (Сызрань)

Мужчины

Итоговое положение

1. Александр Самарин — 276,51

2. Алексей Ерохов — 264,53

3. Роман Савосин — 247,39

4. Петр Гуменник — 227,08

5. Георгий Шестернев — 219,56

6. Артем Лежеев — 209,05

7. Андрей Лазукин — 209,01

8. Федор Судаков — 192,78

9. Иван Соболев — 185,44

10. Георгий Марков — 181,98

11. Михаил Полянский — 180,65

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Иван Торопцев все материалы автора

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