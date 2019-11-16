Победитель «Гран-при России» фигурист Александр Самарин на пресс-конференции по итогам соревнований прокомментировал исторический каскад четверной лутц — тройной тулуп, который был удостоен надбавки 5,42 балла — рекордной в истории фигурного катания.

— Огромное спасибо зрителям, болельщикам за веру и тепло. Получил массу эмоций. Было очень приятно выступать.

Были ошибки, были грубые ошибки. Рад, что удалось отобрать я в финал. Это неплохой результат для первой половины сезона.

— Было много успехов у женщин в последние годы, теперь вы заняли весь подиум. Как вы смотрите на этот результат в этом смысле?

— Это здорово, отличный результат. Я доволен, что мы все здесь.

— Как будете праздновать?

— Времени праздновать нет, это только начало сезона. Приду в номер, выдохну, а завтра уже придется думать, что делать к следующим стартам.

— Нет ли желания вместо флипа прыгать еще один лутц, тем более что надбавки за него у вас все лучше и лучше?

— Интересное предложение... Но мне сначала надо твердо исполнять тот контент, который я запланировал.

— Вы вчера получили рекордную надбавку 5,09 за лутц — тулуп, сегодня — 5,42. Для вас это что-то значит?

— Я особо не следил за тем, сколько кто получил. Сказали, конечно, я рад, но помимо этого каскада есть еще элементы, которые надо чисто получать. (Дмитрий Кузнецов)