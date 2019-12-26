Фигурное катание
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Самарин неудачно исполнил короткую программу на чемпионате России

10:56
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Александр Самарин крайне неудачно откатал короткую программу на чемпионате страны, фигурист не исполнил чисто ни одного прыжкового элемента.

Самарин на две ноги сначала приземлил стартовый четверной лутц, затем с такой же ошибкой исполнил и флип в четыре оборота. Из-за неудачных приземлений фигурист не смог прицепить ни к одному из этих прыжков тулуп в два или три оборота, в результате чего четверной флип не был засчитан. Тройной аксель также был исполнен на две ноги. За прокат он получил 80,68 балла.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.

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