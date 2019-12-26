Самарин неудачно исполнил короткую программу на чемпионате России

Александр Самарин крайне неудачно откатал короткую программу на чемпионате страны, фигурист не исполнил чисто ни одного прыжкового элемента.

Самарин на две ноги сначала приземлил стартовый четверной лутц, затем с такой же ошибкой исполнил и флип в четыре оборота. Из-за неудачных приземлений фигурист не смог прицепить ни к одному из этих прыжков тулуп в два или три оборота, в результате чего четверной флип не был засчитан. Тройной аксель также был исполнен на две ноги. За прокат он получил 80,68 балла.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.