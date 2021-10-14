Самарин и Соколовская рассмеялись после своих оценок на турнире в Венгрии

Российский фигурист Александр Самарин и его тренер Светлана Соколовская рассмеялись после оценок на турнире Budapest Trophy в Венгрии. Россиянин показал свою короткую программу.

Самарин показал лучший результат, набрав 74,46 балла. При этом он допустил ошибки во всех элементах с прыжками.

На втором месте украинец Иван Шмуратко (73,22). Замыкает тройку Маттео Риццо из Италии (72,94).

Еще один российский фигурист — Дмитрий Алиев неудачно выступил с короткой программой, получил 69,70 балла и занимает пятую позицию.