Самарин и Гулякова стали победителями турнира в Таллине

Российский фигурист Александр Самарин стал победителем турнира в Талиине в соревнованиях мужчин-одиночников, набрав 255,86 баллов. В короткой программе фигурист в числе прочих элементов исполнил сделал четверной лутц с помаркой и каскад четверной тулуп-двойной тулп, в произвольной — риттбергер в четыре оборота и четверной тулуп.

Серебро в мужских соревнованиях завоевал 16-летний ученик Алексея Мишина Евгений Семененко из Санкт-Петербурга, набрав в сумме 227,52 балла. А победительницей женских соревнований стала еще одна ученица Мишина Анастасия Гулякова с 200,11 балла.