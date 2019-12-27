Самарин дважды упал в произвольной программе, но завоевал бронзу чемпионата России

Российский фигурист Александр Самарин неудачно выступил в произвольной программе на чемпионате России.

Он начал прокат с сложного каскада четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, но затем упал с четверного флипа. Позднее фигурист упал и с тройного акселя. Самарин стал бронзовым призером чемпионата России, набрав 172,06 балла и 252,74 по сумме двух прокатов.

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