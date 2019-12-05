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Самарин допустил ряд ошибок в короткой программе в финале «Гран-при»

5 декабря 2019, 23:54
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Вице-чемпион Европы Александр Самарин с ошибками выступил в короткой программе в финале «Гран-при» в Турине.

Спортсмен начал прокат с четверного лутца, к которому был заявлен тройной тулуп, но допустил ошибку при приземлении, и не смог добавить второй прыжок. Затем фигурист допустил недокрут на четверном флипе, но все-таки сумел добавить к элементу двойной тулуп и не остался без каскада. Тройной аксель Самарин сделал без ошибок.

Он набрал за свой прокат 81,32 балла и пока занимает промежуточное четвертое место.

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