Самарин допустил ряд ошибок в короткой программе в финале «Гран-при»

Вице-чемпион Европы Александр Самарин с ошибками выступил в короткой программе в финале «Гран-при» в Турине.

Спортсмен начал прокат с четверного лутца, к которому был заявлен тройной тулуп, но допустил ошибку при приземлении, и не смог добавить второй прыжок. Затем фигурист допустил недокрут на четверном флипе, но все-таки сумел добавить к элементу двойной тулуп и не остался без каскада. Тройной аксель Самарин сделал без ошибок.

Он набрал за свой прокат 81,32 балла и пока занимает промежуточное четвертое место.