Самарин будет закрывать произвольную программу у мужчин
15:55
Александр Самарин будет выступать последним в произвольной программе у мужчин на московском этапе серии «Гран-при».
Самарин вытянул жребий и за Макара Игнатова, которому представит свою произвольную программу прямо перед ним.
Дмитрий Алиев выступит в произвольной программе под десятым стартовым номером. Таким образом, россияне захватившие лидерство после короткой программы будут выступать друг за другом (Екатерина Беспалова)
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