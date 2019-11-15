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Самарин будет закрывать произвольную программу у мужчин

15:55

Александр Самарин будет выступать последним в произвольной программе у мужчин на московском этапе серии «Гран-при».

Самарин вытянул жребий и за Макара Игнатова, которому представит свою произвольную программу прямо перед ним.

Дмитрий Алиев выступит в произвольной программе под десятым стартовым номером. Таким образом, россияне захватившие лидерство после короткой программы будут выступать друг за другом (Екатерина Беспалова)

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