Самарин будет закрывать произвольную программу у мужчин

Александр Самарин будет выступать последним в произвольной программе у мужчин на московском этапе серии «Гран-при».

Самарин вытянул жребий и за Макара Игнатова, которому представит свою произвольную программу прямо перед ним.

Дмитрий Алиев выступит в произвольной программе под десятым стартовым номером. Таким образом, россияне захватившие лидерство после короткой программы будут выступать друг за другом (Екатерина Беспалова)