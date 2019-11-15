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Самарин, Алиев и Игнатов готовы посоревноваться с Трусовой

16:10
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Российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, лидирующие после короткой программы на московском этапе серии «Гран-при» ответили Александре Трусовой, выразившей желание посоревноваться с мужчинами.

— Это вопрос не к нам, а к ИСУ, почему бы нет, — согласился на предложение Трусовой Игнатов.

— Это было бы интересно, Сашка бы нас иногда натягивала, я равняюсь на нее, — сказал Алиев. — Восторг и восхищение, очень ее уважаю, в голове не укладывается, как она это делает.

— Это здорово, космический уровень, мое уважение и восторг, но надеюсь пока не будем, — оценил идею Трусовой Самарин. (Екатерина Беспалова)

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