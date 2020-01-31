«Самара навсегда в моем сердце». Соболев попрощался с «Крыльями»

Форвард Александр Соболев поделился воспоминаниями от выступления за «Крылья Советов». Он отметил, что горд быть частью самарского клуба.

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока. Соболев прибыл в Катар и присоединился к команде. Он будет играть за красно-белых под номером 77.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.

— Два года — много или мало? Это определяют воспоминания. В моем случае — однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью «Крыльев», пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично. Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью «Крыльев Советов», клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом все это время — болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара навсегда в моем сердце, — написал Соболев в своем Instagram.