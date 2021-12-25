Сакамото во второй раз стала чемпионкой Японии по фигурному катанию
15:43
21-летняя Каори Сакамото выиграла чемпионат Японии по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 234,06 балла.
Второе место заняла Вакаба Хигути (221,78). Замкнула тройку Маны Кавабе (209,65).
Сакамото уже становилась чемпионкой Японии в сезоне-2018/19.
На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, сборная Японии будет иметь три квоты в женском одиночном катании.
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