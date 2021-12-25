Сакамото во второй раз стала чемпионкой Японии по фигурному катанию

21-летняя Каори Сакамото выиграла чемпионат Японии по фигурному катанию. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 234,06 балла.

Второе место заняла Вакаба Хигути (221,78). Замкнула тройку Маны Кавабе (209,65).

Сакамото уже становилась чемпионкой Японии в сезоне-2018/19.

На Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, сборная Японии будет иметь три квоты в женском одиночном катании.