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Сакамото попробовала исполнить четверной тулуп, но упала

1 февраля 2020, 23:05
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Японская фигуристка Каори Сакамото в произвольной программе на национальном спортивном фестивале попробовала исполнить четверной тулуп. Однако прыжок был сильно недокручен и завершился падением.

19-летняя Сакамото заняла шестое место на чемпионате Японии, однако примет участие в чемпионате четырех континетов, который пройдет с 6 по 9 февраля в корейском Сеуле.

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