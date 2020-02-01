Сакамото попробовала исполнить четверной тулуп, но упала

Японская фигуристка Каори Сакамото в произвольной программе на национальном спортивном фестивале попробовала исполнить четверной тулуп. Однако прыжок был сильно недокручен и завершился падением.

19-летняя Сакамото заняла шестое место на чемпионате Японии, однако примет участие в чемпионате четырех континетов, который пройдет с 6 по 9 февраля в корейском Сеуле.