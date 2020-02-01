Сакамото попробовала исполнить четверной тулуп, но упала
1 февраля 2020, 23:05
Японская фигуристка Каори Сакамото в произвольной программе на национальном спортивном фестивале попробовала исполнить четверной тулуп. Однако прыжок был сильно недокручен и завершился падением.
19-летняя Сакамото заняла шестое место на чемпионате Японии, однако примет участие в чемпионате четырех континетов, который пройдет с 6 по 9 февраля в корейском Сеуле.
Sakamoto's 4T attempt pic.twitter.com/CXYNBzqHQy https://t.co/r8l2xWxcjY— Jackie Wong (@rockerskating) February 1, 2020
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