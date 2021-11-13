Сакамото показала лучший результат в произвольной программе и выиграла «Гран-при Японии»

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла домашний этап «Гран-при».

Сакамото показала лучший результат в произвольной программе (146,78 балла), по сумме короткой и произвольной программ японка набрала 223,34 балла. Второе место заняла ее соотечественница Мана Кавабэ (205,44), третьей стала кореянка Юй Йонг (203,60).

Россиянка Дарья Усачева не смогла выступить в Японии из-за травмы, 15-летняя фигуристка получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой.

Фигурное катание

Токио (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Женщины

Итог

1. Каори Сакамото (Япония) — 223.34

2. Мана Кавабэ (Япония) — 205.44

3. Юй Йонг (Корея) — 203.60

4. Алиса Лю (США) — 202.90

5. Лим Юн Су (Корея) — 186.68

6. Рино Мацуике (Япония) — 186.17

7. Эмбер Гленн (США) — 175.83

8. Николь Шотт (Германия) — 172.73

9. Ви Се Йон (Корея) — 170.54

Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 146.78

2. Юй Йонг (Корея) — 135.52

3. Алиса Лю (США) — 135.18

4. Мана Кавабэ (Япония) — 131.56

5. Рино Мацуике (Япония) — 122.83

6. Лим Юн Су (Корея) — 121.45

7. Николь Шотт (Германия) — 113.11

8. Эмбер Гленн (США) — 112.40

9. Ви Се Йон (Корея) — 112.31