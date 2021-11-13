Сакамото показала лучший результат в произвольной программе и выиграла «Гран-при Японии»
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла домашний этап «Гран-при».
Сакамото показала лучший результат в произвольной программе (146,78 балла), по сумме короткой и произвольной программ японка набрала 223,34 балла. Второе место заняла ее соотечественница Мана Кавабэ (205,44), третьей стала кореянка Юй Йонг (203,60).
Россиянка Дарья Усачева не смогла выступить в Японии из-за травмы, 15-летняя фигуристка получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой.
Фигурное катание
Токио (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Женщины
Итог
1. Каори Сакамото (Япония) — 223.34
2. Мана Кавабэ (Япония) — 205.44
3. Юй Йонг (Корея) — 203.60
4. Алиса Лю (США) — 202.90
5. Лим Юн Су (Корея) — 186.68
6. Рино Мацуике (Япония) — 186.17
7. Эмбер Гленн (США) — 175.83
8. Николь Шотт (Германия) — 172.73
9. Ви Се Йон (Корея) — 170.54
Произвольная программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 146.78
2. Юй Йонг (Корея) — 135.52
3. Алиса Лю (США) — 135.18
4. Мана Кавабэ (Япония) — 131.56
5. Рино Мацуике (Япония) — 122.83
6. Лим Юн Су (Корея) — 121.45
7. Николь Шотт (Германия) — 113.11
8. Эмбер Гленн (США) — 112.40
9. Ви Се Йон (Корея) — 112.31
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