Саханович рассказала о сравнении Плющенко и Тутберидзе в Instagram

Российская фигуристка Серафима Саханович в интервью «СЭ» высказалась об отношении к популярности и соцсетям. Недавно 20-летняя спортсменка на вопрос подписчика «Плющенко или Тутберидзе» ответила фотографией тренера «Хрустального».

— Из этого сделали такие заголовки! Никак не ожидала, что даже из общения в стиле «вопрос — ответ» на моей странице сделают такое. Тут недавно мое интервью перевыложили в одном СМИ, и в Instagram начали писать хейтеры. Есть люди, которые бы обрадовались такой популярности. Я — нет. Просто у себя на странице ответила на вопрос подписчика. Стараешься максимально аккуратно реагировать, и все равно это не работает. Конечно, если рассказывать о себе — это мало кому не интересно. А вот тут попал в инфоповод — и все, это обсуждают. Саханович ответила на главный вопрос! А я даже слова не сказала, только выложила фотографию.

Мне не хочется быть популярной, вообще не моя тема. Знаю людей, которые в принципе катаются только ради того, чтобы быть популярными. Но не думаю, что это так однозначно влияет на деньги. Если ты популярен и хороший спортсмен — да, будешь зарабатывать. Но если ты не умеешь кататься — никакие лайки в Instagram не спасут. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Серафимы Саханович читайте на сайте «СЭ»