Саханович прокомментировала высокие баллы Валиевой

Российская фигуристка Серафима Саханович в разговоре с «СЭ» высказалась о самых ярких впечатлениях от пяти прошедших этапов Кубка России. Среди одиночниц чемпионка России среди юниоров 2014 года выделила свою преемницу — Камилу Валиеву, не согласившись с мнением, что ее баллы завышены.

— Все субъективно, но лично для меня яркая вспышка — это короткая Камилы Валиевой. На втором этапе у меня был прямо восторг! И я не считаю, что 85 баллов за нее — это такой уж перебор, я не удивилась. У Камилы космические вращения, заслуженные бонусы. Второе — произвольная Жени Медведевой, очень запомнилась, хочется увидеть ее накатанной и в костюме. Это что-то необычное, чего я давно не видела. Может, ее на следующий сезон оставят.

Ребята наши стали лучше кататься. Давно такого не было. Даже те, кто падают — это все равно не то, что было раньше. Мужчины сейчас встали в один ряд, догнали женщин. Раньше мужчин смотрели по остаточному принципу, последнюю разминку. А сейчас у них человек может с 13-го места на третье подняться. (Дмитрий Кузнецов)

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