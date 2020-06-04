«С программами сложно». Владимир Морозов рассказал, как коронавирус сорвал его планы

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, сказал, что пандемия коронавируса помешала им готовить программы к новому сезону.

«Проблемы подобного характера сейчас так или иначе испытывают все, — цитирует Морозова RT. — У нас же пока планы простые: раскатать коньки и вообще вспомнить, как кататься. Если в конце июня или начале июля откроют границы и появится возможность вернуться в Америку, будет неплохо. Что будет, если не откроют границы? Тогда точно до осенних прокатов будем тренироваться с Максимом Траньковым в России — уже не будет никакого смысла куда-то лететь.

Мы действительно планировали поставить программы в Америке сразу после чемпионата мира, поскольку лед во Флориде у нас еще был. Но дело в том, что специалисты, которых Марина собиралась привлечь к постановочному процессу, живут в других штатах. В частности, в Калифорнии, где в связи с пандемией уже начали вводить экстренные меры, и стало понятно, что люди просто не смогут к нам приехать. Поэтому, как только стало известно, что чемпионат мира будет отменен, вылет из США в Канаду у нас поменялся на вылет из США в Москву. В тот же день, но в другом направлении. Так что с программами сложно, на самом деле«.

27-летний Владимир Морозов — серебряный призер Олимпиады, серебряный (дважды) и бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, дважды становился серебряным и бронзовым призером европейского чемпионата.