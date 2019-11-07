«С первой победой». Тутберидзе поздравила дочь, которая выиграла турнир в Риге
10:36
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с победой на турнире в Риге. Дэвис в паре с Глебом Смолкиным выиграла соревнования в танцах на льду среди юниоров, набрав по сумме двух программ 167,17 балла.
Второе и третье места на турнире заняли два других дуэта Екатерина Каташинская/Александр Васькович и София Леонтьева/Даниил Горелкин соответственно.
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