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«С первой победой». Тутберидзе поздравила дочь, которая выиграла турнир в Риге

10:36
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с победой на турнире в Риге. Дэвис в паре с Глебом Смолкиным выиграла соревнования в танцах на льду среди юниоров, набрав по сумме двух программ 167,17 балла.

Второе и третье места на турнире заняли два других дуэта Екатерина Каташинская/Александр Васькович и София Леонтьева/Даниил Горелкин соответственно.

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