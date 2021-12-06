Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«С моим ньюсмейкером!» Плющенко опубликовал фотографию с Гном Гномычем

21:16
Евгений Плющенко с семьей. Фото Instagram
Евгений Плющенко с семьей. Фото Instagram
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал фото со своим сыном Александром (Гном Гномычем).

«С моим ньюсмейкером! Нам ли быть в печали, Саня!» — написал Плющенко.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не видит особого потенциала в Александре. На это отреагировала его мать и супруга Плющенко Яна Рудковская.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXJipWmttc9/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
8
2