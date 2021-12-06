«С моим ньюсмейкером!» Плющенко опубликовал фотографию с Гном Гномычем
21:16
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал фото со своим сыном Александром (Гном Гномычем).
«С моим ньюсмейкером! Нам ли быть в печали, Саня!» — написал Плющенко.
Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не видит особого потенциала в Александре. На это отреагировала его мать и супруга Плющенко Яна Рудковская.
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