"С королями фигурного катания". Загитова в компании Плющенко и Ханю

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своем Инстаграме фотографию с двукратными чемпионами ОИ Евгением Плющенко и Юдзуру Ханю.

– С королями фигурного катания, – подписала фото Загитова.

Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.

Плющенко завершил карьеру в 2017-м. Семь раз завоевывал золотые медали ЧЕ и трижды выигрывал ЧМ. Ханю является двукратным чемпионом мира (2014, 2017). На командном ЧМ-2017 в Токио выиграл золотую медаль.

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