"С этой сцены я в слезах не уйду". Медведева - о выступлении на ЧМ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не собирается плакать после своих выступлений на чемпионате мира в японской Сайтаме. 19-летняя россиянка занимает промежуточное 4-е место после короткой программы - в ее активе 74,23 балла.

- Я очень скучала по позитивным эмоциям после проката, - приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. - я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было – шесть раз в сезоне? Руки опускались. И моим тренерам это поднадоело. Да, выходила преодолевать себя, свои страхи. Довольна тем, что без грубых ошибок откаталась.

Что касается публики, то положительной энергетики она добавляет. Любой фигурист с удовольствием выступает в Японии. Мы здесь чувствуем себя как дома. Как только ты вышел на лед, то тебе аплодируют. Публика ничего не ждет, она наслаждается самим фигурным катанием. Зрители не следят за экшеном, шоу. Они просто наслаждаются самым прекрасным видом спорта на нашей планете - фигурным катанием. Я работаю над собой, мой мозг поменялся, стараюсь быть позитивной.

Напомним, Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.

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