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Фигурное катание

Сегодня, 16:06

Рязанова заявила, что чувствовала себя предательницей после смены партнера и тренерского штаба в 2009 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фигуристка Екатерина Рязанова, выступающая в танцах на льду, рассказала, почему покинула тренерский штаб Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой и поменяла партнера Джонатана Гурейро в 2009 году.

«Сначала мне просто сделали предложение приехать на пробы. Илья Ткаченко остался тогда без партнерши, но продолжал кататься у Алексея Горшкова. А я очень хотела попробовать, что такое кататься с партнером, который старше и опытнее. Не говоря уже о том, что на тот момент Илья считался одним из лучших в стране. Не собиралась сразу принимать решение, но все закрутилось как-то совсем стремительно. Хотя первый год в новой команде оказался сложным. Из-за разницы в возрасте мне постоянно казалось, что партнер вообще не воспринимает меня всерьез, как равную себе. Привыкла-то я совсем к другому. Были ли Кустарова с Алексеевой в курсе приглашения на пробы в Одинцово? Нет. Поэтому в какой-то степени я чувствовала себя предательницей. Собственно, когда озвучила свое решение, в прежней команде меня и посчитали предательницей все, включая Джона. Но я его понимаю прекрасно. Я бы тоже обиделась. Мы с Джоном вообще были лучшими друзьями, когда катались в паре. И, конечно же, когда я приняла решение уйти, обоим было очень больно», — приводит слова Рязановой RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1167236-ryazanova-predatelstvo-figurnoe-katanie
Фигурное катание
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