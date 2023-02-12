Русско-филиппинский фигурист Коровин назвал вещь, которую фигурное катание могло бы взять из ММА

Фигурист сборной Филиппин Александр Коровин в интервью «СЭ» сравнил интерес к своим результатам и чемпионскому бою Ислама Махачева, который прошел в воскресенье в Перте (Махачев выиграл у Александра Волкановски). Коровин выступал в России, а в 2021 году сменил гражданство на филиппинское.

— Ты не особо говорил про то, как попал в Филиппины. Когда я тебе написал, ответил — да пиши про ММА, что там у нас-то.

— Да конечно! Бой Ислама Махачева куда интереснее, чем про 113 баллов разговаривать.

— Фигурному катанию можно было бы что-то взять из смешанных единоборств?

— Думаю, трэшток какой-нибудь, но добрый, без угроз. Но опять же, это интересно только между лидерами. Я же не пойду сейчас там японцам говорить — у нас вот так, а у вас вот так, — ответил Коровин.

Полностью интервью с Александром Коровиным читайте на сайте «СЭ».