«Русский вызов» покажет дуэль Ягудина и Плющенко

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко сразятся между собой на турнире шоу-программ «Русский вызов», сообщает РИА Новости.

По информации источника, состязание между Ягудиным и Плющенко состоится вне рамок основного турнира «Русский вызов». В этом году к участию в нем не будут допущены возрастные спортсмены. Отмечается, что организаторы подготовили для двух легенд «большой денежный приз».

Ранее Евгений Плющенко неоднократно заявлял, что готов принять участие в «Русском вызове» за 10 миллионов рублей.

«Русский вызов» будет проходить в Санкт-Петербурге с 22 по 23 марта.