«Русский шансон присылают». Глейхенгауз рассказал, какую музыку для фигуристов советуют болельщики

Хореограф Даниил Глейхенгауз в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, пользовался ли он помощью зрителей для постановки программы фигуристам.

— Видел в соцсетях скриншот, что музыку Nessun Dorma из «Турандот» Дарье Усачевой предложила болельщица. Наверняка у вас директ в Instagram завален сообщениями с советами.

— Да, кидают много. Что-то вижу, что-то нет. По Дашиной программе точно не помню, чтобы я в этом плане выбрал эту музыку.

— Бывало такое, что прибегали к рекомендации из сообщения?

— Короткая программа Мориса Квителашвили. Мне прислали имя певца, послушал, понравилось.

— Что было самое странное из присланного? Михаила Круга кидали?

— Русский шансон разный присылают, да. Но там очень много вариантов. Люди шлют то, что им нравится. Это нормально. Не значит, что композиция подойдет спортсмену или ее можно на льду катать, но это обычное человеческое поведение.

«Трусова заметнее всех? Просто вы видели ее три раза». Глейхенгауз — о старте сезона, хейтерах и шансоне