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РУСАДА впервые за полгода проверило на допинг Загитову и Медведеву

12:11
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июне впервые за полгода проверили на запрещенные вещества олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, сообщает ТАСС.

Также в июне РУСАДА протестировало серебряного призера чемпионата Европы Артура Даниеляна и Даниила Самсонова. Всего с начала года были протестированы 13 российских фигуристов. В мае проходила допинг-контроль Дарья Усачева, в марте были протестированы Дмитрий Козловский, а также танцевальные пары: Александра Степанова с Иваном Букиным и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро. В январе и феврале на допинг были проверены Александра Бойкова, Анна Щербакова и Михаил Коляда.

Медведева приняла участие в контрольных прокатах сборной в минувшем сезоне, но после не выступала на соревнованиях из-за травмы спины. 14 мая стало известно, что 21-летняя спортсменка не попала в состав сборной России на сезон-2021/2022.

Загитова в 2019 году приостановила спортивную карьеру и регулярно выступает в шоу. В прошлом сезоне она попробовала себя в роли ведущей в телепроекте.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11949631

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