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Допинг

1 марта, 11:37

РУСАДА в январе проверило на допинг шестерых фигуристов

Ана Горшкова
Корреспондент

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе 2026 года проверило шесть отечественных фигуристов, сообщает ТАСС.

Список проверенных в первом месяце года включает как действующих спортсменов основного состава, так и ближайший резерв. Пробы сдали Софья Акатьева, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Давид Нарижный, Евгений Семененко и Николай Угожаев.

В январе 2025 года тестирование прошли 19 фигуристов. Всего же по итогам 2025 года Российское антидопинговое агентство проверило 88 фигуристов. Угожаев за год сдавал пробы шесть раз. Это самый высокий показатель среди всех представителей этого вида спорта.

По пять раз в течение 2025 года проверялись Александр Галлямов и Петр Гуменник. Четыре допинг-теста за год сдали Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина и Аделия Петросян.

Источник: ТАСС
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РУСАДА
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