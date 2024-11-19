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Допинг

Сегодня, 15:56

РУСАДА в последний раз проверяло на допинг Понтелеенко в апреле

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Российская фигуристка Надежда Понтелеенко в этом году проходила тестирование Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в апреле. Об этом свидетельствуют документы РУСАДА, которые имеются в распоряжении агентства ТАСС.

В апреле в Казани проходило юношеское первенство России по фигурному катанию. По его итогам Понтелеенко заняла третье место.

Ранее «СЭ» сообщил о положительной допинг-пробе Понтелеенко, взятой в конце сезона-2023/24. В связи с этим ей грозит дисквалификация. Тренер фигуристки Олег Татауров отказался комментировать ситуацию.

До 2024 года Понтелеенко ни разу не проверялась РУСАДА на допинг.

Источник: ТАСС
Надежда Понтелеенко
РУСАДА
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