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Сегодня, 10:19

РУСАДА проверило на допинг чемпионов Европы Бойкову и Козловского

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) этим летом провело второе в 2024 году тестирование чемпионов Европы-2020 фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, сообщает ТАСС.

За первые два месяца РУСАДА проверило на допинг четырех российских фигуристов. Помимо Бойковой и Козловского в список вошли Софья Акатьева и Макар Игнатов.

Ранее в карьере Бойкова и Козловский завоевали бронзу чемпионата мира 2021 года и две бронзовые медали европейских первенств.

Источник: ТАСС
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
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