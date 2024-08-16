РУСАДА проверило на допинг чемпионов Европы Бойкову и Козловского

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) этим летом провело второе в 2024 году тестирование чемпионов Европы-2020 фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, сообщает ТАСС.

За первые два месяца РУСАДА проверило на допинг четырех российских фигуристов. Помимо Бойковой и Козловского в список вошли Софья Акатьева и Макар Игнатов.

Ранее в карьере Бойкова и Козловский завоевали бронзу чемпионата мира 2021 года и две бронзовые медали европейских первенств.