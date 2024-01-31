РУСАДА готово оказать содействие ВАДА в расследовании дела Валиевой

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что организация готова сотрудничать с ВАДА в расследовании дела фигуристки Камилы Валиевой после публикации полного текста решения Спортивного арбитражного суда.

«ВАДА заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CAS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей. К расследованию, ранее проведенному РУСАДА, никаких претензий не возникло, все было сделано в соответствии с рекомендациями ВАДА и лучшими практиками ведущих антидопинговых организаций», — приводит ТАСС слова Логиновой.

Ранее генеральный директор РУСАДА заявила, что соучастник или инициатор приема запрещенной субстанции Валиевой должен понести уголовную ответственность.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификацики отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты должны быть аннулированы.

Также Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.