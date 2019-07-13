Руководителя Тутберидзе и Загитовой не зарегистрировали кандидатом на выборах в Москве

Генерального директора школы "Самбо-70" Рената Лайшева не зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму, сообщил "СЭ" источник в окружении руководителя. 58-летний Лайшев является депутатом Мосгордумы последнего созыва в составе фракции "Моя Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что причиной стали проблемы в подписях, однако собеседник "СЭ" данную гипотезу опроверг: "Никаких подписей кандидат не собирал, поэтому брака в них найти было нельзя". По его словам, в "Самбо-70" недоумевают по поводу решения:

– Выпускники нашей школы, среди которых много сильных спортсменов, призеры Олимпийских игр, разочарованы. Считалось, что Лайшев – единственный авторитетный представитель спортивного сообщества в Мосгордуме. Он заслуживал представлять его интересы. Многим непонятно, почему известный на федеральном уровне деятель с весомой поддержкой в своем округе не принял активное участие в выборной кампании. Тем более что значительное количество избирателей в округе имеют непосредственное отношение к "Самбо-70".

Комментарий самого Лайшева получить не удалось.

"Самбо-70" – школа, которую представляет действующая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Руководит отделением "Хрустальный" школы "Самбо-70" Этери Тутберидзе. (Дмитрий Кузнецов)​