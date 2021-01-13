ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Руководитель школы «Самбо-70» отреагировал на вызов Плющенко на дуэль хореографом Тутберидзе

21:04
Теги:

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу того факта, что хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«На это даже не хочется обращать внимания! Это в стиле предновогоднего настроения. Ура, старый год! Что-то в этом роде. Для меня это все ерунда и глупости. Главное — работа», — сказал Лайшев.

Отметим, что Железняков уже удалил скандальный пост из соцсети.

(Владислав Флегонтов)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир