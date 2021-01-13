Руководитель школы «Самбо-70» отреагировал на вызов Плющенко на дуэль хореографом Тутберидзе

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу того факта, что хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«На это даже не хочется обращать внимания! Это в стиле предновогоднего настроения. Ура, старый год! Что-то в этом роде. Для меня это все ерунда и глупости. Главное — работа», — сказал Лайшев.

Отметим, что Железняков уже удалил скандальный пост из соцсети.

(Владислав Флегонтов)