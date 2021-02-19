Рукавицын заявил, что конкуренция не помешает фигуристам Алиеву и Игнатову в отборе на ЧМ

Тренер фигуристов Дмитрия Алиева и Макара Игнатова, Евгений Рукавицын заявил, что внутренняя конкуренция между спортсменами не должна помешать им в подготовке в финалу Кубка России, который является этапом отбора на чемпионат мира в Стокгольме.

На ЧМ в Стокгольме смогут выступить два представителя России, при этом одну из путевок на турнир себе уже гарантировал победитель чемпионата России Михаил Коляда.

«Конкуренция в группе есть по умолчанию. Сейчас на льду царит хороший спортивный ажиотаж, но обстановка добрая. Я с ребятами лишь слегка коснулся этой темы, пожелав и себе, и им мудрости. Сейчас пока стоит отодвинуть момент соперничества как можно ближе к турниру, чтобы лишние факторы не мешали процессу подготовки, — важно отточить перед финалом свое мастерство до максимума, честно делать свою работу, не обременяя себя дополнительным давлением», — приводит ТАСС слова Рукавицына.

Тренер добавил, что все спортсмены рано или поздно сталкиваются с подобной ситуацией.

«Рано или поздно все группы, претендующие на высокие результаты, сталкиваются с такого рода ситуациями, и к этому нужно относиться как к естественному процессу, к которому нужно подходить честно, открыто и мудро. Да, процесс понятен — место в сборной осталось одно, а претендентов на него немало. В их числе сейчас и мои дорогие и любимые спортсмены», — отметил Рукавицын.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта. Чемпионат мира в Стокгольме состоится с 22 по 28 марта.