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Сегодня, 16:08

Рукавицын рассказал о работе фигуристов Алиева и Игнатова над программами к новому сезону

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Евгений Рукавицын рассказал, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов возвращаются со сборов из Кисловодска с практически готовыми программами.

«Одна программа у Димы полностью готова, по второй пока есть вопросы — решили взять время, чтобы понять, верным ли был этот выбор. У Макара готовы обе программы, сейчас он их вкатывает. Сбор прошел очень плодотворно, и это для меня главное сейчас. Все в порядке, никаких травм и болезней», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

Совместный сбор групп тренеров Рукавицына и Светланы Соколовской стартовал в Кисловодске 6 июня.

В нем приняли участие Марк Кондратюк, Александр Самарин, Николай Колесников, Григорий Федоров, Софья Самоделкина (все — группа Соколовской), Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Полянский (все — группа Рукавицына) и другие фигуристы.

Источник: https://tass.ru/sport/15086355
Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
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