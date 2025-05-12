Рудковская сообщила, что Плющенко-младший уже заработал на квартиру на Патриках

Музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась о будущем своего сына Александра Плющенко.

«Саша Плющенко искренне любит лед и фигурное катание. Вырастет и выберет что-то другое? Слова не скажем. Но у любого ребенка с детства должна были дисциплина, которая потом поможет ему в любой области. А еще должно быть деятельное, развивающее хобби» — написала Рудковская в Telegram-канале.

Рудковская также заявила, что у сына уже есть профессиональное занятие, которое приносит деньги: он заработал на квартиру на Патриарших прудах в Москве уже в 12 лет.

Александр Плющенко, известный в соцсетях как Гном Гномыч, выступает по первому спортивному разряду и тренируется в академии своего отца — двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко-младший одержал несколько побед на турнирах разного уровня, в том числе на соревнованиях, где у него не было соперников. В феврале на Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей — фигурист занял 18-е место.