12 мая, 15:10

Рудковская сообщила, что Плющенко-младший уже заработал на квартиру на Патриках

Камила Абдурахманова
корреспондент
Александр Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась о будущем своего сына Александра Плющенко.

«Саша Плющенко искренне любит лед и фигурное катание. Вырастет и выберет что-то другое? Слова не скажем. Но у любого ребенка с детства должна были дисциплина, которая потом поможет ему в любой области. А еще должно быть деятельное, развивающее хобби» — написала Рудковская в Telegram-канале.

Рудковская также заявила, что у сына уже есть профессиональное занятие, которое приносит деньги: он заработал на квартиру на Патриарших прудах в Москве уже в 12 лет.

Александр Плющенко.«Мама, я все сделал чисто и не четвертый!» Плющенко-младший выиграл серебро на всероссийском турнире

Александр Плющенко, известный в соцсетях как Гном Гномыч, выступает по первому спортивному разряду и тренируется в академии своего отца — двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Плющенко-младший одержал несколько побед на турнирах разного уровня, в том числе на соревнованиях, где у него не было соперников. В феврале на Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей — фигурист занял 18-е место.

Источник: Telegram-канал Яны Рудковской
Евгений Плющенко
  • оппонент

    Наследный принц Бурухтании, будучи в утробе матери уже имел в собственности дворец на острове и состояние в 2 млрд. $.

    12.05.2025

  • mikeV

    А ФНС в курсе? И как именно 12-летний мальчик заработал на квартиру на Патриарших прудах? Ну или Рудковская на нём заработала?

    12.05.2025

  • Marcus Crassus

    Господи,ну почему у нее совсем отсутствует МОЗГ?

    12.05.2025

  • Viktor Freond

    Это с какого хрена он фигуркой мог заработать?

    12.05.2025

  • imperiasporta

    А мы когда купили вас ш...а Рудковская ещё в проекте не было !

    12.05.2025

    Евгения Медведева назвала главное правило своей жизни

    Takayama

