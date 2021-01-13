Рудковская сделала заявление об уходе Константиновой из академии Плющенко

Музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в комментарии для «СЭ» заявила, что у нее хорошие отношение со Станиславой Константиновой, которая покинула «Ангелов Плющенко».

«Стася никогда не тренировалась у моего мужа. У нас с ней прекрасные отношения! Я хочу видеть ее во всех наших шоу. Почему они расстались с Сергеем Александровичем, мне неизвестно. В любом случае мне очень понравилась Константинова в ледовом шоу «Лебединое озеро». У Стаси была сложная роль, но она в ней была хороша. Я как продюсер всех наших шоу вижу наше сотрудничество в будущем», — заявила Рудковская.

«Может повторюсь, но я не в секте под названием «Фигурное катание и спорт». И на нем мои интересы не заканчиваются! Стася — молодая, талантливая и изящная, у нее вся жизнь впереди! Мне она очень нравится, от нас она точно никуда не ушла (я про шоу), а почему они расстались с Волковым, — лучше спросить у него. Мне кажется, он много дал Стасе, но видимо звезды не сошлись в этом сезоне! Так тоже бывает, не вижу никакой трагедии», — сказала Рудковская.

Сегодня стало известно, что российская фигуристка Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе.

(Владислав Флегонтов)