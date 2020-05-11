Рудковская считает, что хореограф Тутберидзе мстит за отчисление из подтанцовки Билана

Известный продюсер, супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала конфликт мужа с хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым. Ранее Александра Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко.

— О, Господи, покой нам только снится! — написала Рудковская в своем Telegram — канале. — Всех-то мы покупаем, всех-то мы переманиваем. Меня, как обычно, приплели «ни к селу, ни к городу». Не совсем понятно, причем тут я и переход Саши Трусовой в академию моего супруга! И почему те, кто тренировал Сашу, интеллигентно молчат, как и мой муж, а в бурных фантазиях у некоторых я являюсь чуть ли не главным злодеем всей этой истории!

Долго думала, вот почему, но тут оказалось, что «ларчик просто открывался»! Алексей Железняков (не самый главный хореограф тренерского штаба Этери Тутберидзе), оказывается, раньше танцевал в «лохматом году» на подтанцовке у Димы Билана. Совсем недолго танцевал! Долго вспоминали, почему недолго и за что был отчислен из нашего уже «штаба». Кто-то помнит, что за профнепригодность, кто-то вспоминает иные моменты, но суть-то в чём... Мы говорим всегда про женскую месть, а вон мужская-то какая бывает. Уж кому-кому, а мне точно грех жаловаться на недостаток внимания прессы! Любой вам это подтвердит, ну и поисковые системы точно.

Алексей же как «человек-невидимка» появляется всегда весьма неожиданно и говорит очень смешные вещи, над которыми потом потешается весь мир фигурного катания! В прошлый раз ему посоветовали уже не позорить свой штаб, больше читать Цветаеву и заниматься любимым делом. Алексей, не вынуждайте меня вспомнить, за что вы были отчислены. Я, конечно, не злопамятная, но память у меня хорошая.