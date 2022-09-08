Рудковская: «Фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам»

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявила, что фигурное катание собирает больше зрителей, чем российский футбол.

«Мой муж играет в медийной лиге за «Броук Бойз». И мой средний сын играет за «Броуков». Он профессиональный футболист , раньше тренировался в Торпедо». И Саша обожает футбол. Но фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам. Это уже понятно. Наши девочки — лидеры. И спортивные пары занимают первые, вторые или третьи места. А с появлением Марка Кондратюка , Андрея Мозалева , Макара Игнатова , Димы Алиева , Миши Коляды , Жени Семененко мы можем быть спокойны за мужчин. Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Есть рейтинги! Уже как года 2 обходит по рейтингам ! А рейтинги как и факты — вещь упрямая", — сказала Рудковская «СЭ».

Ранее чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев в разговоре с «СЭ» назвал неплохой идеей собрать команду фигуристов для футбольной Медиалиги.