Рудковская рассказала о состоянии Евгения Плющенко после обострения болезни

Рудковская заявила, что Плющенко чувствует себя нормально после госпитализации

Российский продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о состоянии экс-спортсмена.

«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лед. Он ездит с утра на лечение. Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — сказала Рудковская «СЭ».

Вчера, 26 января, стало известно о госпитализации Плющенко. Позже он рассказал, что оказался в больнице из-за обострения язвы.