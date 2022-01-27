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Сегодня, 16:23

Рудковская рассказала о состоянии Евгения Плющенко после обострения болезни

Рудковская заявила, что Плющенко чувствует себя нормально после госпитализации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о состоянии экс-спортсмена.

«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лед. Он ездит с утра на лечение. Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — сказала Рудковская «СЭ».

Вчера, 26 января, стало известно о госпитализации Плющенко. Позже он рассказал, что оказался в больнице из-за обострения язвы.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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