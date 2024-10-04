Рудковская: «Выяснили, что стало причиной ухода Парсеговой — мы провели расследование»

Директор «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала обвинения мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи после ухода из академии.

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда. В мае 2023 года Парсегова покинула группу Плющенко и вернулась тренироваться под руководством Этери Тутберидзе, которую представляла до сезона-2020/21.

«На заседании суда, во всех интервью на телевидении и в интернете Наталья Парсегова совершенно честно заявляла, что ее дочь Арина Парсегова не может продолжать заниматься в Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» ввиду существенно изменившихся обстоятельств. На суде она говорила о какой-то мифической травле со стороны семьи другого спортсмена, о том, что ее ребенка заставляют кататься с травмой мой муж и другие тренеры (хотя сама гнала Арину на лед, когда та была с травмой или еще не оправилась от болезни), ссылалась на смерть мужа и невозможность постоянно возить Арину в Академию, которая расположена далеко от их московской квартиры (очередной бред, так как Арине было предоставлено жилье в Академии). На что у суда возник резонный вопрос: муж умер в декабре 2022 года, а обстоятельства существенно изменились в мае 2023 года. Как так? Проведя расследование, мы выяснили, что на самом деле стало причиной ухода Арины Парсеговой из Ангелов Плющенко.

5 мая 2023 года Наталья Парсегова, управляя автомобилем, была остановлена сотрудниками ДПС с признаками опьянения (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи), отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и не выполнила законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Машина была задержана и перемещена на штрафстоянку. В суде она вину признала, ей было назначено наказание в виде штрафа и лишения водительских прав (минимальный срок лишения — полтора года).

Наталья Парсегова села за руль пьяной! 5 мая 2023 года она осталась без машины и точно знала, что будет лишена водительских прав. И уже через неделю она мне присылает сообщение о том, что забирает Арину из Академии якобы из-за «политики» Академии.

Вот вам и существенное изменение обстоятельств! Только причиной тому стала не политика Академии, а политика государства по борьбе с пьянством за рулем. Машины нет, права отберут, приезжать к проживающей в Академии Арине стало очень неудобно", — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

8 сентября команда Тутберидзе сообщила, что полностью покроет долг 12-летней Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». 9 сентября в Центре фигурного катания Тутберидзе прошла платная открытая тренировка, часть средств с которой пойдет на погашение долга.

26 сентября супруга Плющенко, Яна Рудковская, заявила, что долг перед академией не погашен.