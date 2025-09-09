Рудковская рассказала о распорядке дня Гном Гномыча

Известный продюсер Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала о распорядке дня сына Александра.

— Сколько времени в день Александр тратит на спорт? Он учится в школе, а потом...

— У него школа онлайн плюс репетиторы. Получается, где-то часов пять уходит на фигурное катание. Это в совокупности лед, ОФП, растяжка, заминки, разминки. Пять-шесть часов. И два — футбол. В сумме — восемь.

— А школа сколько занимает?

— Школа, наверное, тоже два часа. В общем, в день на занятия точно уходит десять часов. Минимум восемь-девять часов из них — спорт. Два из них почти каждый день — футбол.