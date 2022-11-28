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Сегодня, 10:40

Рудковская рассказала о главном посыле шоу Плющенко

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Известный продюсер и организатор шоу Евгения Плющенко Яна Рудковская охарактеризовала главное отличие своих шоу от шоу конкурентов.

— У Евгения Плющенко и меня есть месседж: если ты пришел к нам в шоу, ты должен прыгать. Исключения мало для кого делаются. Алене Косторной, потому что она восстанавливалась после операции и мы не могли ее не поддержать. Но мы сказали: «Алена, набирай форму, на следующем шоу ты должна прыгать». Евгений даже мне сказал, что считает, кто сколько прыгнул четверных, — так, Алиев столько, а вот Игнатов, а у Кондратюка было так. В этом фишка — у нас огромное количество ультра-си. Нас и здесь проклинают — мол, обязательно кто-нибудь упадет. Но в этом есть экстрим, это и есть фигурное катание. Люди хотят смотреть не просто на показательные выступления, все их видели по телевизору, они хотят экшна. И у нас экшн есть, — сказала Рудковская.

Яна Рудковская. «Трусова — Золушка фигурного катания. Ей никогда не дарили баллы!». Рудковская сравнила Александру с Щербаковой и Валиевой
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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