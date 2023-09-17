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Сегодня, 08:45

Рудковская раскрыла, что сказала Трусовой, сидя рядом с ней в «Мегаспорте»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о перспективах Александры Трусовой. Рудковская в субботу смотрела вместе с фигуристкой контрольные прокаты сборной России в Москве.

— Необычно не видеть Сашу Трусову на прокатах на льду, все-таки именно она двигала вперед фигурное катание! Я ей сегодня сказала, что мы ее все ждем. Уж кто-кто, а она точно может вернуться. Мне ее точно очень не хватало. Не было сегодня накала страстей, пока, увы, не было.

Сейчас для всех важно, чтобы наши ребята выступали на серьезном мировом уровне, не топтались в рамках одного сезона в ожидании допуска. Это должно как можно скорее прекратиться.

Когда приехали в Китай, почувствовали эту международную любовь, огромное количество фанатов. Представляете, сколько людей по всему миру ждет русских фигуристов? Фигурное катание без России не интересно. Увы, это факт.

Так что ждем все-таки допуска и красивого сезона внутри России, красивого и справедливого. Пусть он еще раз покажет, что наши спортсмены — это элита фигурного катания, без которого вид спорта деградирует. Особенно женское одиночное катание. Как ни крути, это очевидный факт. Когда еще кто-то пять четверных прыгнет? Одному Томасу Баху известно, — со смехом сказала Рудковская.

Камила Валиева. «Камила стала очень сексуальной. Но для спорта ей стоит похудеть». Рудковская — о старте сезона

Фигурное катание
Александра Трусова
Яна Рудковская
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